В Шатуре после капремонта открылась школа № 2

Школу № 2 на проспекте Ильича в Шатуре в Московской области открыли после капитального ремонта. Учебное заведение модернизировали в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Работы начали в январе. В здании отремонтировали помещения, санузлы и лестницы. В нем установили новые окна и двери, заменили коммуникации. Также обновили столовую.
«Появились новые современные объекты: плац (площадь для военных парадов и строевых занятий. — Прим. ред.), две спортивные площадки, полностью обновленный спортивный зал, кабинет “Основы безопасности и защиты Родины”», — добавили в министерстве информации и молодежной политики.
В учреждение в День знаний пришли учиться 609 ребят, из которых 58 — первоклассники. Всего 1 сентября после ремонта открыли 57 подмосковных школ.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.