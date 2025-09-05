Дачники в Беларуси получат льготу на оплату электроэнергии

Белорусским дачникам, у которых есть льгота на оплату электроэнергии в городе, предоставят такую же льготу во время их жизни летом на даче. Об этом сообщил телеканал СТВ со ссылкой на начальника управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Александра Лазаревича.
По его словам, у многих белорусов есть дачи в садоводческих товариществах.
«Они летом живут там, зимой переезжают, к примеру, в Минск в свои квартиры. Получается, что человек, имеющий льготу в Минске, не может три или четыре месяца, проживая в садоводческом товариществе, эту льготу иметь. Поэтому, в данном случае, в силу обращений граждан, их желания появилась такая норма», — подчеркнул Александр Лазаревич.
Специалист отметил, чтобы получить льготу при оплате электричества надо зарегистрироваться по месту пребывания (в садоводческом товариществе или дачном кооперативе) и, естественно, иметь право на такую льготу и пользоваться ею в городе.
Кроме того, еще одно нововведение — возможность владельцу новостройки в течение трех месяцев после сдачи дома в эксплуатацию оплачивать электричество по субсидируемому тарифу.
Кстати, Министерство ЖКХ сказало о важном изменении для всех жителей Беларуси с 1 октября.
Кроме того, изменения в оплате коммунальных услуг начнут действовать в Беларуси с 1 октября для тунеядцев, владеющих квартирами.