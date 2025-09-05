Семейный фестиваль «Мечта» на Нижегородчине объединил более 200 участников

Среди участников были многодетные семьи, родители с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи участников специальной военной операции. В рамках фестиваля прошли психологические тренинги для родителей, игры, шоу от кинологического клуба «Друг». Для детей организовали творческие мастер-классы и игровые зоны. Также на фестивале можно было сыграть в волейбол и лазертаг, пройти командный квест.