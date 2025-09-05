Семейный фестиваль «Мечта» на Нижегородчине объединил более 200 участников

Более 200 участников объединил семейный фестиваль «Мечта», который прошел в Борском округе Нижегородской области. Праздник организовали в поддержку национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Среди участников были многодетные семьи, родители с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи участников специальной военной операции. В рамках фестиваля прошли психологические тренинги для родителей, игры, шоу от кинологического клуба «Друг». Для детей организовали творческие мастер-классы и игровые зоны. Также на фестивале можно было сыграть в волейбол и лазертаг, пройти командный квест.
Самые маленькие участники провели время за настольными играми и раскрасками. На фестивале было сформировано инклюзивное пространство, где все дети могли общаться, играть и творить на равных. Завершилось мероприятие концертной программой и общим танцевальным флешмобом.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.