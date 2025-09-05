В Калининградском зоопарке очистят советское мозаичное панно

В Калининградском зоопарке соберутся волонтеры, чтобы очистить старую советскую мозаику от грязи, которой она покрылась за много лет. Об акции, которая пройдет 6 сентября, сообщает организация «Наследие стен». Приглашаются желающие поучаствовать, но количество мест ограничено и регистрация обязательна.
Расходные материалы и чистящие средства волонтерам предоставят.
"Работа будет непростая! Настраивайтесь на труд и результат.
Мы будем работать в безопасности", — обратились к калининградцам организаторы.