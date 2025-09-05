В Нефтекамске в Башкирии после капремонта открыли две школы

Школы № 11 и 15 обновили в Нефтекамске в Башкирии в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации города.
Двухгодичный ремонт в учреждениях начали в апреле 2024 года. За это время в них выполнили большой объем работ. Специалисты реконструировали здания, модернизировали инженерные системы, обновили фасад и заменили кровлю. Образовательные учреждения также получили современное оборудование и мебель.
«Капитальный ремонт проходил под строгим контролем на всех этапах. Совместными усилиями мы преодолели все трудности. Теперь это современные школы с идеальными условиями для учебы», — отметил глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.