Политолог раскрыл, почему Путин пригласил Зеленского в Москву

Эксперт напомнил, что столица Украины также становилась местом различных встреч и переговоров политиков. Однако в Киеве в основном обсуждались вопросы давления на Кремль и поставки оружия для ВСУ. «Это место, по сути, дискредитировано. Все договоренности, которые происходят в Москве, — все абсолютно надежны. Эти договоренности нерушимы, выполняются», — цитирует Асафова «Лента.ру».
Эксперт уточнил, что Москва — конструктивная площадка и действительно является хорошим местом для визита Зеленского, если он заинтересован в урегулировании кризиса.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский для переговоров с ним может приехать в Москву. При этом он подчеркнул, что встреча должна быть подготовленной, чтобы стать результативной.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что местом переговоров лидеров двух стран могут быть другие площадки. Он перечислил список подходящих для встречи Путина и Зеленского государств: Ватикан, Австрия, Швейцария, Турция и др.