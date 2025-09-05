Политолог раскрыл, почему Путин пригласил Зеленского в Москву

Эксперт напомнил, что столица Украины также становилась местом различных встреч и переговоров политиков. Однако в Киеве в основном обсуждались вопросы давления на Кремль и поставки оружия для ВСУ. «Это место, по сути, дискредитировано. Все договоренности, которые происходят в Москве, — все абсолютно надежны. Эти договоренности нерушимы, выполняются», — цитирует Асафова «Лента.ру».