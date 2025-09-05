«Долго дискутировали»: Дятлова прокомментировала рассинхрон работ на ул. Озерова

О том, на каком этапе находятся работы «Калининградтеплосети» на ул. Озерова, рассказал представитель компании Виталий Семичев: «Здесь мы видим завершение работ по проведению реконструкции второй магистрали тепловой сети диаметром 500 миллиметров. Это уже завершающий этап. Мы эту магистраль ремонтируем уже в течение трёх лет. Крайняя авария на этой магистрали (она 1979 года постройки) была в феврале этого года. Сейчас мы поменяем на новые современные трубопроводы. Сейчас к горячему снабжению подключены все потребители. На незадействованном участке сейчас проводится работа подрядной организации. Завершение работ — до конца сентября, уже будет благоустройство здесь».