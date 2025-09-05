Маскот «Сибири» первым проехал на новосибирской станции метро «Спортивная»

В день открытия долгожданной станции метро «Спортивная» скопившиеся жители вызвали настоящую давку, однако обошлось без пострадавших. На открытии станции метро «Спортивная» символ хоккейного клуба «Сибирь» стал первым пассажиром нового маршрута.
В пятницу, 5 сентября, в Новосибирске торжественно открыли станцию метро «Спортивная». Среди участников церемонии был и маскот хоккейного клуба «Сибирь», пишет Сиб.фм.
Он первым прошёл через турникеты станции, поднялся по эскалатору и занял место в поезде метро, символически открыв движение на новом участке линии. Мероприятие привлекло внимание жителей города и стало ярким моментом открытия долгожданной станции.