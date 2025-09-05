Нижегородские медики повысят готовность к лихорадке чикунгунья

Об этом сообщил в своем телеграм-канале главред медицинского издания «Стационар Пресс» Алексей Никонов. Поводом для обращения стали два случая завоза инфекции в Москву из Шри-Ланки, а также ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае. Там фиксируется рост популяции комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus — основных переносчиков вируса. Это связано с наводнениями и аномальной жарой. Наибольшую угрозу представляют пять китайских провинций: Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун, Хайнань и Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.
В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора предложило организовать для медицинского персонала дополнительные обучающие мероприятия. На них планируется уделить особое внимание сбору эпидемиологического анамнеза у пациентов с симптомами лихорадки, включая выяснение недавних поездок в страны с неблагополучной ситуацией по чикунгунье.
Кроме того, медиков призвали быть готовыми к оперативной диагностике подозрительных случаев. Речь о проведении лабораторных исследований: заборе крови, мазков из ротоносоглотки и соскобов с кожных высыпаний при их наличии. Хотя большинство заболевших чикунгуньей выздоравливают, в отдельных случаях могут развиваться осложнения со стороны глаз, сердца и нервной системы.
Ранее инфекционист Кулова оценила опасность вируса чикунгунья.