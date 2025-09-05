Нижегородские медики повысят готовность к лихорадке чикунгунья

Об этом сообщил в своем телеграм-канале главред медицинского издания «Стационар Пресс» Алексей Никонов. Поводом для обращения стали два случая завоза инфекции в Москву из Шри-Ланки, а также ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае. Там фиксируется рост популяции комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus — основных переносчиков вируса. Это связано с наводнениями и аномальной жарой. Наибольшую угрозу представляют пять китайских провинций: Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун, Хайнань и Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.