Подростков-инвалидов на полгода лишили льготных лекарств

В Уфе восстановили права двух подростков с инвалидностью, которые более полугода не получали необходимые лекарства и медицинские изделия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, родители детей были вынуждены самостоятельно приобретать дорогостоящие медикаменты.
По данным ведомства, несовершеннолетние страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в постоянном приеме специальных препаратов и средств диагностики. Однако Министерство здравоохранения региона и лечебное учреждение не обеспечивали детей необходимыми лекарствами на протяжении длительного времени.
Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать ведомства организовать своевременное и бесперебойное обеспечение пациентов, а также взыскать с них затраченные родителями средства. Инстанция полностью удовлетворила иск надзорного органа.
Таким образом, права детей удалось восстановить, их родителям возместили расходы на сумму 134 тысячи рублей и выплатили моральную компенсацию.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.