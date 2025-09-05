Ричмонд
Подростков-инвалидов на полгода лишили льготных лекарств

В Уфе подростков-инвалидов полгода не обеспечивали лекарствами.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе восстановили права двух подростков с инвалидностью, которые более полугода не получали необходимые лекарства и медицинские изделия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, родители детей были вынуждены самостоятельно приобретать дорогостоящие медикаменты.

По данным ведомства, несовершеннолетние страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в постоянном приеме специальных препаратов и средств диагностики. Однако Министерство здравоохранения региона и лечебное учреждение не обеспечивали детей необходимыми лекарствами на протяжении длительного времени.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать ведомства организовать своевременное и бесперебойное обеспечение пациентов, а также взыскать с них затраченные родителями средства. Инстанция полностью удовлетворила иск надзорного органа.

Таким образом, права детей удалось восстановить, их родителям возместили расходы на сумму 134 тысячи рублей и выплатили моральную компенсацию.

