Знаменитые космонавты пообщались с волгоградскими школьниками

«Школьники показали себя очень подготовленными, задавали интересные вопросы, — отметил Сергей Прокопьев. — Чувствуется, что тема космоса им интересна. И меня очень впечатлило то, что ребята думают на перспективу — вопросов про будущее было больше, чем про прошлое космонавтики. В целом мы замечаем интерес со стороны молодежи к теме космоса. Сейчас ребята знают, что космонавтика — это перспективно и задумываются о профессии, связанной с этой сферой. Лично я считаю эту профессию самой красивой, совершенно не связанной с рутиной».