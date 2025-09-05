Ричмонд
Знаменитые космонавты пообщались с волгоградскими школьниками

Герои России рассказали ребятам о подготовке к космическим полетам, а также о жизни и работе за пределами Земли.

Источник: Аргументы и факты

Знаменитые космонавты, Герои России Андрей Борисенко и Сергей Прокопьев стали гостями фестиваля #ТриЧетыре. 5 сентября в рамках молфеста они встретились в Волгоградском планетарии с волгоградскими школьниками.

Организатором мероприятия выступил Фонд социальных проектов «Наследие» совместно с госкорпорацией Роскосмос. Эта встреча дала старт программе космических классов Волгоградской области.

Герои России рассказали ребятам о подготовке к космическим полетам, а также о жизни и работе за пределами Земли. Школьники увидели познавательные ролики, смонтированные сотрудниками Роскосмоса, а также смогли сами задать вопросы космонавтам.

«Школьники показали себя очень подготовленными, задавали интересные вопросы, — отметил Сергей Прокопьев. — Чувствуется, что тема космоса им интересна. И меня очень впечатлило то, что ребята думают на перспективу — вопросов про будущее было больше, чем про прошлое космонавтики. В целом мы замечаем интерес со стороны молодежи к теме космоса. Сейчас ребята знают, что космонавтика — это перспективно и задумываются о профессии, связанной с этой сферой. Лично я считаю эту профессию самой красивой, совершенно не связанной с рутиной».

Для космонавтов провели экскурсию по Звездному дому Волгограда. В финале они посадили именные деревья на территории планетария.