Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух ранее осужденных иностранцев депортировали из Ростовской области

Двух иностранцев выдворили из страны после содержания в исправительных учреждениях Дона.

Источник: Комсомольская правда

Двух иностранных граждан депортировали из Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.

Мужчины были выдворены из страны после того, как провели сроки в исправительных учреждениях Дона. Депортацию организовали в связи с тем, что Федеральная служба исполнения наказаний признала пребывание иностранцев в России нежелательным.

— Бывшие заключенные не только понесли наказание, но и лишились права вернуться в страну, для них закрыли въезд на территорию Российской Федерации, — добавили в полиции.

Напомним, 10 сентября 2025 года истекает срок действия указов президента России № 1126 и № 159, регулирующих правовое положение отдельных категорий иностранцев в связи с применением режима высылки.

Подпишись на нас в Telegram.