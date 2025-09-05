Двух ранее осужденных иностранцев депортировали из Ростовской области

Двух иностранных граждан депортировали из Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.
Мужчины были выдворены из страны после того, как провели сроки в исправительных учреждениях Дона. Депортацию организовали в связи с тем, что Федеральная служба исполнения наказаний признала пребывание иностранцев в России нежелательным.
— Бывшие заключенные не только понесли наказание, но и лишились права вернуться в страну, для них закрыли въезд на территорию Российской Федерации, — добавили в полиции.
Напомним, 10 сентября 2025 года истекает срок действия указов президента России № 1126 и № 159, регулирующих правовое положение отдельных категорий иностранцев в связи с применением режима высылки.
