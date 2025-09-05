Первая в Шушарах художественная школа открылась на Окуловской улице

Филиал Детской художественной школы имени И. П. Саутова открылся на Окуловской улице в Шушарах. Это первое специализированное учреждение художественного образования в активно развивающемся поселке.
Школа предлагает обучение как традиционным дисциплинам — рисунку, живописи, истории искусств, — так и современным направлениям, включая мультипликацию, гончарное мастерство и компьютерную графику. Учебное заведение оснащено современным оборудованием и включает выставочное пространство для демонстрации работ учеников.
— Открытие филиала упрощает ребятам доступ к качественному художественному образованию, дает возможность заниматься рядом с домом. Это инвестиция в будущее города, его интеллектуальный и творческий потенциал.
Учреждение продолжает традиции Пушкинской художественной школы, основанной в 1988 году при поддержке Ивана Саутова — выдающегося реставратора и директора ГМЗ «Царское Село», руководившего восстановлением Янтарной комнаты. Открытие школы в Шушарах соответствует стратегии развития Петербурга «Все возможности — детям», направленной на расширение доступности дополнительного образования.