Первая в Шушарах художественная школа открылась на Окуловской улице

Ученики смогут представлять свои работы в специальном выставочном зале школы.

Источник: Комсомольская правда

Филиал Детской художественной школы имени И. П. Саутова открылся на Окуловской улице в Шушарах. Это первое специализированное учреждение художественного образования в активно развивающемся поселке.

Школа предлагает обучение как традиционным дисциплинам — рисунку, живописи, истории искусств, — так и современным направлениям, включая мультипликацию, гончарное мастерство и компьютерную графику. Учебное заведение оснащено современным оборудованием и включает выставочное пространство для демонстрации работ учеников.

— Открытие филиала упрощает ребятам доступ к качественному художественному образованию, дает возможность заниматься рядом с домом. Это инвестиция в будущее города, его интеллектуальный и творческий потенциал.

подчеркнул Александр Беглов
губернатор

Учреждение продолжает традиции Пушкинской художественной школы, основанной в 1988 году при поддержке Ивана Саутова — выдающегося реставратора и директора ГМЗ «Царское Село», руководившего восстановлением Янтарной комнаты. Открытие школы в Шушарах соответствует стратегии развития Петербурга «Все возможности — детям», направленной на расширение доступности дополнительного образования.