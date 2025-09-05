Ричмонд
Валерия, Певцов и Губерниев. Афиша на день города в Челябинске 2025

В столице Южного Урала начались праздничные мероприятия. Город готовится отметить 289-й день рождения.

Источник: AP 2024

Несмотря на то, что в 2025 году дата не круглая, челябинцев ждут концерты звёзд, соревнования, праздничные гуляния и фейерверк. Рассказываем, куда сходить с 6 по 20 сентября в Челябинске.

6 сентября, суббота

10:00 — Региональный фестиваль керамики «Рукотворное тепло», Сад Победы.

10:00 — Городская игра «Бегущий город». Начало старта: Городской сад им. А. С. Пушкина.

11:00 — Праздничное мероприятие «Город замечательных людей», Парк Дружбы.

12:00 — Фестиваль «Челябинская область — большая семья», Сад камней.

12:00 — Городской общественный вернисаж, Арт-сквер на набережной реки Миасс.

13:00 — Праздничная программа, парк им. Ю. А. Гагарина / парк «Металлург» им. О. И. Тищенко / Городской сад им. А. С. Пушкина / Сад Победы / Экопарк.

15:00 — Праздничное мероприятие, посёлок Западный, «Привилегия», центральная площадь.

7 сентября, воскресенье

12:00 — Кинопоказ под открытым небом, парк им. Ю. А. Гагарина / парк «Металлург» им. О. И. Тищенко / Городской сад им. А. С. Пушкина, Сад Победы.

12 сентября, пятница

11:00 (и 13 сентября в 12−00) — Кубок RCC Extreme по дисциплине самокат, чемпионат России по самокату, первенство России по BMX, всероссийские соревнования по BMX, скейт-парк RCC Extreme у ледовой арены «Трактор».

15:00 — Легендарный Челябинск, Сад камней.

18:30 — Фестиваль «Парад моды», Кировка.

13 сентября, суббота

11:00 — Городская творческая акция «Легенды Челябинска», Кировка.

13:00 (и 14 сентября в 13−00) — Гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда», Набережная реки Миасс.

13:00 — II Фестиваль общественного транспорта «ЧелТранспортФест», ул. Карла Маркса (от ул. Цвиллинга до ул. Свободы).

13:00 — Фестиваль театров «Челябинск: город, где живет искусство», Кировка.

17:00 — Праздничный концерт при участии Дмитрия Певцова и Валерии. Ведущий мероприятия — Дмитрий Губерниев. Площадка у Челябинского торгового центра на ул. Каслинская, 64.

18:00 — Праздничная программа радио «Континенталь» при участии утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО и группы Братья Грим. Арт-сквер на набережной реки Миасс.

18:30 — Караоке-фестиваль «Челябинск, пой». Кировка.

18:30 (и 14 сентября в 9−00) — Выставка Сергея Васильева «Челябинск — черты эпохи». ул. Лесопарковая, 5, к.2.

22:00 — Праздничный фейерверк. Набережная реки Миасс.

20 сентября, суббота

10:00 — Фестиваль национальных видов спорта, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко.

12:00 — Военно-исторический фестиваль «Уральские герои». Никольская роща.