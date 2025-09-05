Валерия, Певцов и Губерниев. Афиша на день города в Челябинске 2025

Несмотря на то, что в 2025 году дата не круглая, челябинцев ждут концерты звёзд, соревнования, праздничные гуляния и фейерверк. Рассказываем, куда сходить с 6 по 20 сентября в Челябинске.
6 сентября, суббота
10:00 — Региональный фестиваль керамики «Рукотворное тепло», Сад Победы.
10:00 — Городская игра «Бегущий город». Начало старта: Городской сад им. А. С. Пушкина.
11:00 — Праздничное мероприятие «Город замечательных людей», Парк Дружбы.
12:00 — Фестиваль «Челябинская область — большая семья», Сад камней.
12:00 — Городской общественный вернисаж, Арт-сквер на набережной реки Миасс.
13:00 — Праздничная программа, парк им. Ю. А. Гагарина / парк «Металлург» им. О. И. Тищенко / Городской сад им. А. С. Пушкина / Сад Победы / Экопарк.
15:00 — Праздничное мероприятие, посёлок Западный, «Привилегия», центральная площадь.
7 сентября, воскресенье
12:00 — Кинопоказ под открытым небом, парк им. Ю. А. Гагарина / парк «Металлург» им. О. И. Тищенко / Городской сад им. А. С. Пушкина, Сад Победы.
12 сентября, пятница
11:00 (и 13 сентября в 12−00) — Кубок RCC Extreme по дисциплине самокат, чемпионат России по самокату, первенство России по BMX, всероссийские соревнования по BMX, скейт-парк RCC Extreme у ледовой арены «Трактор».
15:00 — Легендарный Челябинск, Сад камней.
18:30 — Фестиваль «Парад моды», Кировка.
13 сентября, суббота
11:00 — Городская творческая акция «Легенды Челябинска», Кировка.
13:00 (и 14 сентября в 13−00) — Гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда», Набережная реки Миасс.
13:00 — II Фестиваль общественного транспорта «ЧелТранспортФест», ул. Карла Маркса (от ул. Цвиллинга до ул. Свободы).
13:00 — Фестиваль театров «Челябинск: город, где живет искусство», Кировка.
17:00 — Праздничный концерт при участии Дмитрия Певцова и Валерии. Ведущий мероприятия — Дмитрий Губерниев. Площадка у Челябинского торгового центра на ул. Каслинская, 64.
18:00 — Праздничная программа радио «Континенталь» при участии утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО и группы Братья Грим. Арт-сквер на набережной реки Миасс.
18:30 — Караоке-фестиваль «Челябинск, пой». Кировка.
18:30 (и 14 сентября в 9−00) — Выставка Сергея Васильева «Челябинск — черты эпохи». ул. Лесопарковая, 5, к.2.
22:00 — Праздничный фейерверк. Набережная реки Миасс.
20 сентября, суббота
10:00 — Фестиваль национальных видов спорта, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко.
12:00 — Военно-исторический фестиваль «Уральские герои». Никольская роща.