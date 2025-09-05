Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятерых иностранцев выдворили из Нижегородской области

Они нарушили условия прибывания на территории России.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области пятеро иностранцев были выдворены из России за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУФССП России.

Граждане иностранных государств находились в РФ без соответствующих документов. Нарушителей направили в Центр временного содержания, а затем доставили до пункта пропуска через границу России. Там их передали сотрудникам ФСБ.

Теперь иностранцам в течение пяти лет запрещено въезжать на территорию России.

Всего с начала 2025 года на основании судебных решений выдворено из Нижегородской области 653 иностранца, незаконно проживавших в России.