Пятерых иностранцев выдворили из Нижегородской области

В Нижегородской области пятеро иностранцев были выдворены из России за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУФССП России.
Граждане иностранных государств находились в РФ без соответствующих документов. Нарушителей направили в Центр временного содержания, а затем доставили до пункта пропуска через границу России. Там их передали сотрудникам ФСБ.
Теперь иностранцам в течение пяти лет запрещено въезжать на территорию России.
Всего с начала 2025 года на основании судебных решений выдворено из Нижегородской области 653 иностранца, незаконно проживавших в России.