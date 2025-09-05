Ричмонд
Около 140 тонн пластиковых отходов для переработки собрали жители Кубани

Их складывали в контейнеры для раздельного сбора.

Жители Краснодарского района за лето собрали около 140 тонн пластиковых отходов для переработки. Это соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

В течение лета жители Апшеронского и Белореченского районов собрали около 74 тонн отходов из пластика. За этот же период в Горячем Ключе подготовили для вывоза 66 тонн пластика. Их складывали в специализированные контейнеры для раздельного сбора.

Доставленный на мусоросортировочный комплекс пластик после тщательной сортировки по видам, фракциям спрессуют и упакуют в тюки. В таком виде вторсырье направят на заводы для переработки.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.