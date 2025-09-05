Воронежцев приглашают на фестиваль «Город-Сад»

6 сентября.
Петровская набережная.
Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад» | 0+
Воронежская филармония.
18:00 | Открытие сезона. Людвиг ван Бетховен Симфония № 9 ре минор | 12+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+ (весь сентябрь).
Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+
Выставка Петра Скляра «Сильные духом» | 0+
Выставка Евгения Сальникова «Невозможность жить без чуда» | 0+
12:00 | Мастер-класс «Ботанические зарисовки. Подсолнух» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
12:00 | Программа с кормлением осьминога «Глубоководное погружение» | 0+
14:00 | Экскурсия для всей семьи «Жизнь под водой» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
VIII шахматный турнир памяти чемпиона мира по переписке Владимира Павловича Загоровского | 12+
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Музейная программа «Археологическая новелла» | 6+
15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
7 сентября.
Петровская набережная.
Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад» | 0+
Театр «Кот».
13:00 | «Момо» | 12+
18:00 | «Пять Жар-птиц в поместье Ворона» | 16+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+
Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+
Выставка Петра Скляра «Сильные духом» | 0+
Выставка Евгения Сальникова «Невозможность жить без чуда» | 0+
12:00 | Мастер-класс «Постер. Вместе против террора» | 7+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский концертный зал.
20:00 | Женский стендап | 18+
Воронежский океанариум.
10:30 | Экскурс с кормлением «Стильные пингвины» | 0+
13:00 | Интерактивная программа с мастер-классом «Секреты земноводных» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:00, 16:00 | Музейная программа «Археологическая новелла» | 6+
15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+