Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев приглашают на фестиваль «Город-Сад»

Рассказываем о главных событиях Воронежа и области.

Источник: АиФ Воронеж

6 сентября.

Петровская набережная.

Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад» | 0+

Воронежская филармония.

18:00 | Открытие сезона. Людвиг ван Бетховен Симфония № 9 ре минор | 12+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+ (весь сентябрь).

Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+

Выставка Петра Скляра «Сильные духом» | 0+

Выставка Евгения Сальникова «Невозможность жить без чуда» | 0+

12:00 | Мастер-класс «Ботанические зарисовки. Подсолнух» | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

12:00 | Программа с кормлением осьминога «Глубоководное погружение» | 0+

14:00 | Экскурсия для всей семьи «Жизнь под водой» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

VIII шахматный турнир памяти чемпиона мира по переписке Владимира Павловича Загоровского | 12+

10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:00 | Музейная программа «Археологическая новелла» | 6+

15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

7 сентября.

Петровская набережная.

Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад» | 0+

Театр «Кот».

13:00 | «Момо» | 12+

18:00 | «Пять Жар-птиц в поместье Ворона» | 16+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+

Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+

Выставка Петра Скляра «Сильные духом» | 0+

Выставка Евгения Сальникова «Невозможность жить без чуда» | 0+

12:00 | Мастер-класс «Постер. Вместе против террора» | 7+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский концертный зал.

20:00 | Женский стендап | 18+

Воронежский океанариум.

10:30 | Экскурс с кормлением «Стильные пингвины» | 0+

13:00 | Интерактивная программа с мастер-классом «Секреты земноводных» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:00, 16:00 | Музейная программа «Археологическая новелла» | 6+

15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+