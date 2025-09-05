В Крыму назвали самые популярные и редкие имена новорожденных

Ранее мы писали, что проводник поезда до Симферополя сделал предложение коллеге во время рейса. На перроне под Таманью коллеги начали вручать проводнице Валерии букеты. После этого Михаил, при поддержке остальных, сделал ей предложение руки и сердца. Она ответила согласием.