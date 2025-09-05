В Крыму назвали самые популярные и редкие имена новорожденных. Об этом «АиФ-Крым» рассказали в ЗАГСе региона.
Среди самых востребованных у родителей стали имена Александр, Владимир, Иван, Роман, Рустем, Мирон, Дмитрий, Али, Сулейман, Виктория, Варвара, Айлин, Эмилия, София.
В то же время в Крыму встречаются и необычные, редкие имена. К ним относятся: Захра, Зоя, Евсей, Яромир, Ферат, Давыд, Эрфан, Гусейн-Али, Авель, Инсаф (женское), Ваче, Тейя, Ахиллес, Весения, Самийя, Закарийя, Вильяне, Мушарраф, Танар, Ларианна, Леокадия, Айсана.
