Тепло начали подавать в дома в Иркутской области

В настоящее время в Иркутской области продолжается подготовка объектов коммунальной инфраструктуры, выполняется ремонт на сетях. Так, была произведена замена более 26 км ветхих теплосетей, 33 км водопроводных сетей, 15 км канализационных сетей и более 301 км электрических сетей. По словам Игоря Кобзева, на начало сентября готовность жилищного фонда в области составляет 84%, теплоисточников — 85%, инженерных сетей — 90%, что соответствует показателям по СФО.