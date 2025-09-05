Тепло начали подавать в дома в Иркутской области

Отопительный сезон начался на севере Иркутской области. С 3 сентября тепло подается в дома и соцобъекты Катангского района. В селе Ербогачен заработала котельная — два соцобъекта и семь домов подключили к отоплению. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора региона Игоря Кобзева.
Глава Приангарья напомнил, что в соответствии с законодательством отопительный сезон начинается, когда показатель среднесуточной температуры воздуха не превышает 8 в течение пяти дней подряд. Администрация муниципалитета принимает решение о начале отопительного сезона.
В настоящее время в Иркутской области продолжается подготовка объектов коммунальной инфраструктуры, выполняется ремонт на сетях. Так, была произведена замена более 26 км ветхих теплосетей, 33 км водопроводных сетей, 15 км канализационных сетей и более 301 км электрических сетей. По словам Игоря Кобзева, на начало сентября готовность жилищного фонда в области составляет 84%, теплоисточников — 85%, инженерных сетей — 90%, что соответствует показателям по СФО.
«По программе северного завоза топлива доставлено на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Законтрактовано более 82,7 тысячи тонн топливно-энергетических ресурсов, свыше 48 тысяч тонн угля и нефтепродуктов уже доставлено в территории северного завоза: Киренский, Катангский, Мамско-Чуйский и Бодайбинский районы», — рассказал Игорь Кобзев.
Губернатор поручил министерству жилищной политики и энергетики ежедневно контролировать ход подготовки к зиме в муниципалитетах. На сегодняшний день задача администраций и ресурсоснабжающих организаций принять меры для того, чтобы отопительный период прошел без существенных сбоев.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области уже доставлено свыше 48 тысяч тонн топлива в северные районы для подготовки к отопительному периоду 2025−2026 годов. Это 58,3% от запланированного объёма. Цель доставки — обеспечить бесперебойное теплоснабжение в Киренском, Катангском, Мамско-Чуйском и Бодайбинском районах.