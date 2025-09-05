В Новороссийске проведут учения со стрельбами 8 сентября. Тренировочные мероприятия запланированы с 10:00 до 13:00 с 21:00 до 23:00.
«Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в МЦУ Новороссийска.
Напомним, во время учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, которые не подлежат госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде.
Кроме того, запрещено проводить любые виды подводных работ и водолазные спуски.
