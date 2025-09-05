Ричмонд
Две ночи подряд будет перекрыта трасса Уфа — Аэропорт

6 и 7 сентября власти закроют участок трассы Уфа — Аэропорт.

Источник: Комсомольская правда

В связи с продолжением ремонта дорожного покрытия будет ограничено движение на участке трассы Уфа — Аэропорт. Как сообщает пресс-служба городской администрации, при благоприятной погоде власти намерены уложить верхний слой асфальта на участках двух крайних левых полос на въезде в город.

6 и 7 сентября с 22:00 до 07:00 полностью будет перекрыто движение на обозначенных участках. Власти просят уфимцев и гостей города учитывать эти ограничения при планировании поездок и рекомендует по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.

