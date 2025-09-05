Схема движения по Дублеру Курортного проспекта в Сочи изменится на год

Тоннель, расположенный между развязками на улицу Фабрициуса и в село Раздольное, будет закрыт с 15 сентября 2025 года по 2 декабря 2026 года. На время проведения работ организуют временную схему объезда через автодорожный тоннель № 1 с выездом на Обход Сочи.