Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Схема движения по Дублеру Курортного проспекта в Сочи изменится на год

В Сочи перекроют тоннель на Дублере Курортного проспекта.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Движение транспорта через тоннель № 2А Дублера Курортного проспекта в Сочи полностью перекроют более чем на год из-за проведение ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Тоннель, расположенный между развязками на улицу Фабрициуса и в село Раздольное, будет закрыт с 15 сентября 2025 года по 2 декабря 2026 года. На время проведения работ организуют временную схему объезда через автодорожный тоннель № 1 с выездом на Обход Сочи.

«Ремонт тоннеля — процесс, требующий обеспечения всех мер безопасности, поэтому на время работ движение в нем будет полностью перекрыто, — сказал замглавы Сочи Вячеслав Бауэр. — Тем не менее, по временной схеме движения сохранится транспортная доступность всех микрорайонов города».

Ранее сообщалось, что дорожники приступили к масштабному ремонту федеральных дорог на трассе Джубга — Сочи.