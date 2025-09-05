Схема движения по Дублеру Курортного проспекта в Сочи изменится на год

Движение транспорта через тоннель № 2А Дублера Курортного проспекта в Сочи полностью перекроют более чем на год из-за проведение ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии курорта.
Тоннель, расположенный между развязками на улицу Фабрициуса и в село Раздольное, будет закрыт с 15 сентября 2025 года по 2 декабря 2026 года. На время проведения работ организуют временную схему объезда через автодорожный тоннель № 1 с выездом на Обход Сочи.
«Ремонт тоннеля — процесс, требующий обеспечения всех мер безопасности, поэтому на время работ движение в нем будет полностью перекрыто, — сказал замглавы Сочи Вячеслав Бауэр. — Тем не менее, по временной схеме движения сохранится транспортная доступность всех микрорайонов города».
Ранее сообщалось, что дорожники приступили к масштабному ремонту федеральных дорог на трассе Джубга — Сочи.