Названы недооцененные продукты для здоровья и долголетия

К этой группе относятся не только традиционные цельнозерновые продукты — например, хлеб и каши из цельного зерна, — но и обогащенные рафинированные варианты. Это в первую очередь хлеб и макароны, дополнительно обогащенные железом, фолатами и витаминами группы B, а также готовые завтраки, которые содержат клетчатку и ключевые микроэлементы.