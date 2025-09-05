Апелляционный суд в Омске отклонил прошение аферистов с маткапиталом

Омский областной суд оставил в силе решение Куйбышевского суда о взыскании более 16,8 миллионов рублей с четырех местных жителей. Аферисты разработали мошенническую схему, с помощью которой присваивали государственные выплаты, используя фиктивные сертификаты на маткапитал. Апелляционные жалобы фигурантов дела были отклонены, а решение Куйбышевского районного суда Омска оставлено без изменений.
Ранее региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования обратилось в суд с требованием возместить ущерб, причиненный государству. Ответчиками по делу проходили Сергей Гордиенко, Артем Дамс, Никита Поденешко и Ольга Смагина. В мае 2024 года Центральный районный суд признал их виновными в хищении средств через фиктивные сертификаты на материнский капитал. Областной суд позже подтвердил вынесенное решение.
На заседании ответчики пытались оспорить требования фонда, однако суд первой инстанции установил прямую связь между их действиями и нанесенным ущербом. Суд обязал осужденных полностью возместить сумму похищенных средств — более 16,8 миллионов рублей.
Областной суд согласился с выводами нижестоящей инстанции и сохранил решение в силе. Все участники аферы ранее были признаны виновными и осуждены.