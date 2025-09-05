Апелляционный суд в Омске отклонил прошение аферистов с маткапиталом

Ранее региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования обратилось в суд с требованием возместить ущерб, причиненный государству. Ответчиками по делу проходили Сергей Гордиенко, Артем Дамс, Никита Поденешко и Ольга Смагина. В мае 2024 года Центральный районный суд признал их виновными в хищении средств через фиктивные сертификаты на материнский капитал. Областной суд позже подтвердил вынесенное решение.