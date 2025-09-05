В мэрии рассказали, почему в Калининграде днём то и дело горят фонари

В Калининграде периодически включают освещение в светлое время суток, чтобы точно определить, где перегорели лампочки. Об этом «Клопс» рассказал директор муниципального предприятия «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко во время выездного совещания в пятницу, 5 сентября.
«Два раза в неделю у нас объезд: в ночное время это вторник и четверг. Так мы выявляем те неработающие светильники, которые мы ещё не поменяли. На следующий день бригада выезжает уже днём, включают сеть, смотрят, где точно не горит, там меняют. Это уже плановая работа, без этого мы никак», — сказал Демешко.
Власти призывают горожан сообщать о включённых днём фонарях: дополнительный контроль не мешает. Глава администрации Елена Дятлова добавила, что приборы учёта, фиксирующие дневное и ночное потребление, помогли добиться экономии в 30%. Обычные светильники меняют на светодиодные. Полностью городские фонари обновят к 2028 году.
Случаются и обратные ситуации: читатели пожаловались, что свет на улицах гаснет слишком рано. Горожане вынуждены добираться до работы впотьмах.