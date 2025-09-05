Два аксайских автобусных маршрута в Ростовской области работали с нарушениями

В Ростовской области зафиксировали нарушения в работе двух аксайских автобусных маршрутов. Об этом в своем телеграм-канале рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
По поручению главы донского минтранса проверили межмуниципальные маршруты № 126 «Аксай — Ростов-на-Дону» и № 226 «поселок Российский — Ростов-на-Дону».
— Оказалось, направление № 226 обслуживалось шестью автобусами, а направление № 126 — одним. Перевозчик нарушает график движения, — рассказала Алена Беликова.
После проверки было направлено предостережение с требованием строго соблюдать установленные правила и расписание.
