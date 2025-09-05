Ричмонд
Два аксайских автобусных маршрута в Ростовской области работали с нарушениями

В Ростовской области выявили нарушения в работе автобусных маршрутов № 126 и 226.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксировали нарушения в работе двух аксайских автобусных маршрутов. Об этом в своем телеграм-канале рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

По поручению главы донского минтранса проверили межмуниципальные маршруты № 126 «Аксай — Ростов-на-Дону» и № 226 «поселок Российский — Ростов-на-Дону».

— Оказалось, направление № 226 обслуживалось шестью автобусами, а направление № 126 — одним. Перевозчик нарушает график движения, — рассказала Алена Беликова.

После проверки было направлено предостережение с требованием строго соблюдать установленные правила и расписание.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону запретили проезд самокатов по улице Большой Садовой.

