В Приамурье благоустроили три общественных пространства

Первые три общественных территории модернизировали в этом году в Амурской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном правительстве.
В городе Завитинске благоустроили Сквер Памяти репрессированных граждан. Там уложили тротуарную плитку, установили скамейки для отдыха. Дополнительно сделали пространство для газонов. В поселке городского типа Прогрессе поменял внешний вид сквер по улице Набережной. Там появилась обзорное место, откуда можно увидеть лотосы Комарова. В сквере установили скамейки для отдыха, проложили дорожки из тротуарной плитки. Для любителей активного отдыха обустроили площадку с уличными тренажерами.
В городе Свободном на улице Куйбышева появились детская площадка и автопарковка. Также там сделали сцену с трибунами для проведения концертов и праздников.
Отметим, что в городе Циолковском привели в порядок аллею от КПП № 2 на улице Сосновой. Там обустроили пешеходные дорожки и зону тихого отдыха, установили скамейки и провели освещение. Сейчас идет приемка общественной территории.
Работы по благоустройству продолжаются также в Благовещенске. Например, на пересечении улиц Ленина и Калинина создают сквер. Там завершили демонтаж старых конструкций, проложили кабельные линии, подготовили основание для дорожек, а сейчас устанавливают бортовые камни и укладывают тротуарную плитку. В ближайшее время в сквере появятся фонарные столбы, малые архитектурные формы, зеленые насаждения и система видеонаблюдения. Завершить все работы планируют уже в сентябре.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.