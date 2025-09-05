В Приамурье благоустроили три общественных пространства

Работы по благоустройству продолжаются также в Благовещенске. Например, на пересечении улиц Ленина и Калинина создают сквер. Там завершили демонтаж старых конструкций, проложили кабельные линии, подготовили основание для дорожек, а сейчас устанавливают бортовые камни и укладывают тротуарную плитку. В ближайшее время в сквере появятся фонарные столбы, малые архитектурные формы, зеленые насаждения и система видеонаблюдения. Завершить все работы планируют уже в сентябре.