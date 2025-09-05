Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МинЖКХ сказало, что в Беларуси с 1 октября станет проще разделить лицевые счета

Министерство ЖКХ сказало об упрощении процедуры разделения лицевых счетов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

С 1 октября 2025 белорусам будет проще разделить лицевые счета, сообщает БелТА со ссылкой на замначальника управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Анастасию Малиновскую.

По ее словам, если раньше в квартире проживали не только собственники долей, но и другие члены семьи, то для того, чтобы разделить лицевые счета, необходимо было согласие всех совершеннолетних.

«А с 1 октября 2025 года этот процесс упрощается. Теперь для того, чтобы разделить лицевые счета, отнести конкретных граждан в лицевой счет одного из собственников доли, необходимо будет согласие только собственника доли и человека, сведения о котором относятся в тот или иной лицевой счет», — отметила Анастасия Малиновская.

Специалист подчеркнула, что отпадет необходимость получать согласие всех совершеннолетних членов семьи.

«Будут исключены те спорные, проблемные ситуации, с которыми могли сталкиваться граждане на практике», — подчеркнула Анастасия Малиновская.

Кстати, Министерство ЖКХ сказало о важном изменении для всех жителей Беларуси с 1 октября.

Кроме того, изменения в оплате коммунальных услуг начнут действовать в Беларуси с 1 октября для тунеядцев, владеющих квартирами.

Мы писали, что дачники в Беларуси получат льготу на оплату электроэнергии.