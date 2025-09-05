МинЖКХ сказало, что в Беларуси с 1 октября станет проще разделить лицевые счета

С 1 октября 2025 белорусам будет проще разделить лицевые счета, сообщает БелТА со ссылкой на замначальника управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Анастасию Малиновскую.
По ее словам, если раньше в квартире проживали не только собственники долей, но и другие члены семьи, то для того, чтобы разделить лицевые счета, необходимо было согласие всех совершеннолетних.
«А с 1 октября 2025 года этот процесс упрощается. Теперь для того, чтобы разделить лицевые счета, отнести конкретных граждан в лицевой счет одного из собственников доли, необходимо будет согласие только собственника доли и человека, сведения о котором относятся в тот или иной лицевой счет», — отметила Анастасия Малиновская.
Специалист подчеркнула, что отпадет необходимость получать согласие всех совершеннолетних членов семьи.
«Будут исключены те спорные, проблемные ситуации, с которыми могли сталкиваться граждане на практике», — подчеркнула Анастасия Малиновская.
