МинЖКХ сказало, что в Беларуси с 1 октября станет проще разделить лицевые счета

«А с 1 октября 2025 года этот процесс упрощается. Теперь для того, чтобы разделить лицевые счета, отнести конкретных граждан в лицевой счет одного из собственников доли, необходимо будет согласие только собственника доли и человека, сведения о котором относятся в тот или иной лицевой счет», — отметила Анастасия Малиновская.