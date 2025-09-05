В Свердловской области пройдет «Симеоновская ярмарка»

Цель мероприятия — познакомить жителей и гостей с богатой историей, культурой и традициями Верхотурья. Фестиваль состоится на открытой площадке у Храма во имя Всех Святых, в земле Сибирской Просиявших, на месте бывшей деревни Раскат у Симеонова камня. Для посетителей ярмарки организуют аллею мастеров, фестиваль ухи, также будут работать подворья сельских территориальных управлений. На ярмарке можно будет купить разнообразную продукцию от местных крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Свердловской области.