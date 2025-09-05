В Свердловской области пройдет «Симеоновская ярмарка»

Фестиваль «Симеоновская ярмарка» пройдет в Верхотурском муниципальном округе Свердловской области 21 сентября в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации округа.
Цель мероприятия — познакомить жителей и гостей с богатой историей, культурой и традициями Верхотурья. Фестиваль состоится на открытой площадке у Храма во имя Всех Святых, в земле Сибирской Просиявших, на месте бывшей деревни Раскат у Симеонова камня. Для посетителей ярмарки организуют аллею мастеров, фестиваль ухи, также будут работать подворья сельских территориальных управлений. На ярмарке можно будет купить разнообразную продукцию от местных крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Свердловской области.
Для гостей организуют ярмарку прикладного и художественного творчества, мастер-классы, интерактивные площадки и квесты, яркие фотозоны. В фестивале примут участие творческие коллективы региона. В ходе образовательной программы состоится молодежный форум «Культура. Традиции. Наследие». На нем обсудят вопросы формирования системы духовных ценностей, укрепления национальных традиций в сфере образования, культуры, туризма.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.