В Уфе после капремонта открыли школу № 4

Обновленную школу № 4 имени Дмитрия Сергеева, расположенную в микрорайоне Затон, открыли 1 сентября в Уфе. Ее капитально отремонтировали в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
В ходе работ специалисты заменили кровлю, системы электроснабжения и отопления. Еще они отремонтировали актовый и спортивный залы, санузлы. Также закуплено новое оборудование.
«Наша задача — чтобы дети учились в комфортных школах: с хорошими партами, освещением, питанием и, самое главное, с заботой со стороны педагогов. Здесь, в микрорайоне Затон, сейчас строятся два детских сада. Благодаря поддержке главы республики ведется строительство большого образовательного центра, который позволит “разгрузить” 4-ю школу», — отметил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
В обновленные классы в школу пришли 256 первоклассников. Всего в Уфе в этом учебном году за парты сели 13 936 учеников первого класса, что на 285 больше, чем в предыдущем году.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.