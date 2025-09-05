Из новосибирского аэропорта Толмачево открыли рейс в Бухару

По данным аэропорта, за первые восемь месяцев 2025 года из Толмачево было выполнено более 2,7 тысячи международных рейсов, включая направления в Казахстан, Киргизию и Армению. Руководство отмечает рост интереса к деловым и туристическим перелетам в страны ближнего зарубежья.