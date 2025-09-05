Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из новосибирского аэропорта Толмачево открыли рейс в Бухару

Прямое авиасообщение между Новосибирском и Бухарой возобновлено впервые с 2023 года.

Прямое авиасообщение между Новосибирском и Бухарой возобновлено впервые с 2023 года.

2 сентября в аэропорту Толмачево состоялся первый рейс по новому маршруту в узбекский город Бухара. В этот же день из Бухары прибыл обратный самолет.

По информации пресс-службы ведомства, таможенные службы обработали более 300 пассажиров и около 2,8 тонн багажа. Новый рейс стал пятым направлением в Узбекистан из Новосибирска после Ташкента, Самарканда, Ферганы и Намангана.

По данным аэропорта, за первые восемь месяцев 2025 года из Толмачево было выполнено более 2,7 тысячи международных рейсов, включая направления в Казахстан, Киргизию и Армению. Руководство отмечает рост интереса к деловым и туристическим перелетам в страны ближнего зарубежья.