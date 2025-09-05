Ричмонд
Стала известна пятёрка самых «криминальных» вузов Узбекистана

Vaib.uz (Узбекистан. 5 сентября). Сегодня в Сенате на пленарном заседании прозвучала статистика, которая вряд ли порадует руководство узбекских университетов.

По данным правоохранительных органов, наибольшее количество преступлений среди студентов фиксируется в пяти вузах страны.

В антирейтинг вошли:

  • Ташкентский государственный университет транспорта.
  • Национальный университет Узбекистана.
  • Ташкентский государственный технический университет.
  • Ташкентский университет информационных технологий.
  • Ташкентский государственный экономический университет.

Особое внимание сенаторов вызвал тот факт, что часть преступлений студенты совершают именно в учебное время — с 08:00 до 16:00. Причина, по словам специалистов, банальна: слабый контроль посещаемости занятий и недостаточный мониторинг со стороны вузов. В общежитиях ситуация не лучше — отсутствует системный контроль за входом и выходом студентов, а также за их ночным пребыванием.

Если в 2024 году с участием студентов вузов было зарегистрировано 761 преступление, то только за первые шесть месяцев 2025-го студенты 102 университетов совершили уже 307 преступлений. Это говорит о том, что проблема носит системный характер и требует незамедлительного вмешательства.

Основную долю преступлений составляют дорожно-транспортные происшествия, кражи, нанесение телесных повреждений, хулиганство и мошенничество.

Эксперты отмечают: университеты должны не только обучать, но и нести ответственность за дисциплину и безопасность своих студентов. Без системного контроля, усиленного надзора в общежитиях и прозрачного мониторинга посещаемости ситуация вряд ли изменится. А пока что статистика показывает — некоторые вузы становятся не центрами науки, а рассадниками криминальной активности.