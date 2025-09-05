Стала известна пятёрка самых «криминальных» вузов Узбекистана

Особое внимание сенаторов вызвал тот факт, что часть преступлений студенты совершают именно в учебное время — с 08:00 до 16:00. Причина, по словам специалистов, банальна: слабый контроль посещаемости занятий и недостаточный мониторинг со стороны вузов. В общежитиях ситуация не лучше — отсутствует системный контроль за входом и выходом студентов, а также за их ночным пребыванием.