Кубанские бизнесмены узнали о работе с нейросетями

К обучению присоединились индивидуальные предприниматели и юридические лица из разных районов края: Туапсинского, Лабинского, Ейского, Выселковского, Ленинградского, Курганинского, Северского и других. В течение трехчасового онлайн-занятия они освоили основы социального предпринимательства, узнали о ключевых отличиях и преимуществах этого направления. Им рассказали об инструментах планирования и управления личными и бизнес-ресурсами с привлечением нейросетей. Участники смогли создать своих первых помощников с искусственным интеллектом — личного стратега для планирования и маркетолога-копирайтера для контента.