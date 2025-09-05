Кубанские бизнесмены узнали о работе с нейросетями

Участниками онлайн-практикума «Личный бренд и диджитал-маркетинг для социальных предпринимателей. Автоматизируем рутину с помощью нейросетей» стали 30 бизнесменов Кубани. Его организовали 27 августа по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.
К обучению присоединились индивидуальные предприниматели и юридические лица из разных районов края: Туапсинского, Лабинского, Ейского, Выселковского, Ленинградского, Курганинского, Северского и других. В течение трехчасового онлайн-занятия они освоили основы социального предпринимательства, узнали о ключевых отличиях и преимуществах этого направления. Им рассказали об инструментах планирования и управления личными и бизнес-ресурсами с привлечением нейросетей. Участники смогли создать своих первых помощников с искусственным интеллектом — личного стратега для планирования и маркетолога-копирайтера для контента.
«Практикум стал уникальной возможностью для представителей социальной сферы развить свой бизнес с использованием современных инструментов цифрового маркетинга и технологий искусственного интеллекта. Полученные знания позволят предпринимателям повысить свою конкурентоспособность, расширить аудиторию и создать устойчивые проекты, направленные на благо общества», — рассказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.
Подробнее о мерах государственной поддержки бизнеса Краснодарского края можно узнать на сайте регионального центра «Мой бизнес» или по номеру 8−800−707−07−11.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.