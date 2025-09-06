В Волгоградской области активизировались гадюки и каракурты

Отдыхающие волгоградцы и гости региона в опасности — активизировались ядовитые змеи и пауки.
Горожане, побывавшие на днях на пляже в микрорайоне Спартановка делятся: заметили нескольких гадюк. Возможно, у них из-за потепления в конце лета и первые дни сентября снова начался брачный сезон.
Видели змей и в поселке Латошинка — одна из них «загорала» прямо посреди дороги, рассказывают местные жители.
Все чаще стали попадаться на пути людей и каракурты. Энтомологи говорят о вспышке численности этих пауков, которая случается через определенные промежутки времени и благоприятных погодных условиях в 2025-м.
В 25-й волгоградской больнице СМП сообщали в последний день лета: к ним в центр острых отравлений с начала сезона поступило 16 человек от укуса змей, из них двое — дети.
«В таких случаях важно обращаться к врачам, даже если кажется, что укус безобидный», — рекомендует заведующая центром Оксана Сбитнева.
Телефон для получения информационно-консультативной поддержки специалистов — 8−903−377−88−11.