В Омске и области объявлен период неблагоприятных метеорологических условий

Ожидается ухудшение экологической обстановки из-за безветрия.

Источник: Комсомольская правда

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 21:00 5 сентября до 08:00 6 сентября на территории города Омска и Омской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. В указанный период в атмосфере сложатся условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Это может привести к повышению концентрации загрязняющих веществ в воздухе и ухудшению экологической обстановки.

В соответствии с действующими нормами, предприятия города и области обязаны принять меры для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это требование направлено на минимизацию воздействия неблагоприятных метеорологических условий на качество воздуха и здоровье населения. Контроль за соблюдением экологических норм в период НМУ усилен.

Первая степень опасности НМУ считается наименее критичной, однако жителям региона рекомендуется проявлять осторожность, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В такие периоды желательно ограничить длительное пребывание на открытом воздухе и проветривание помещений.

Ранее мы писали, что в Омске раньше обычного закроются теплоходные маршруты.