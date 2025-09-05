В Омске и области объявлен период неблагоприятных метеорологических условий

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 21:00 5 сентября до 08:00 6 сентября на территории города Омска и Омской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. В указанный период в атмосфере сложатся условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Это может привести к повышению концентрации загрязняющих веществ в воздухе и ухудшению экологической обстановки.