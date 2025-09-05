В Омске и области объявлен период неблагоприятных метеорологических условий

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 21:00 5 сентября до 08:00 6 сентября на территории города Омска и Омской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. В указанный период в атмосфере сложатся условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Это может привести к повышению концентрации загрязняющих веществ в воздухе и ухудшению экологической обстановки.
В соответствии с действующими нормами, предприятия города и области обязаны принять меры для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это требование направлено на минимизацию воздействия неблагоприятных метеорологических условий на качество воздуха и здоровье населения. Контроль за соблюдением экологических норм в период НМУ усилен.
Первая степень опасности НМУ считается наименее критичной, однако жителям региона рекомендуется проявлять осторожность, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В такие периоды желательно ограничить длительное пребывание на открытом воздухе и проветривание помещений.
