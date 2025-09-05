В Воронежской области стартовал региональный слет школьных лесничеств

Мероприятие проводят на территории базы отдыха «Смена», расположенной в Левобережном лесничестве. В течение шести дней, с 3 по 8 сентября, 11 команд будут соревноваться за звание победителя слета. Для ребят и их руководителей разработана программа, требующая знаний в области экологии и лесоводства. Она включает в себя командные состязания и образовательно-методические мероприятия: мастер-классы, профессиональные кейсы, тренинги и лекции.