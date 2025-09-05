В Воронежской области стартовал региональный слет школьных лесничеств

Слет школьных лесничеств, собравший 100 учащихся из разных уголков региона, стартовал в Воронежской области. Это соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.
Мероприятие проводят на территории базы отдыха «Смена», расположенной в Левобережном лесничестве. В течение шести дней, с 3 по 8 сентября, 11 команд будут соревноваться за звание победителя слета. Для ребят и их руководителей разработана программа, требующая знаний в области экологии и лесоводства. Она включает в себя командные состязания и образовательно-методические мероприятия: мастер-классы, профессиональные кейсы, тренинги и лекции.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.