В Шахтах двух сотрудников Госавтоинспекции отправили в СИЗО

В Шахтах двух сотрудников Госавтоинспекции МУ МВД России «Новочеркасское» отправили в СИЗО в связи с подозрениями в получении взятки (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ). Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 ноября 2025 года включительно, — прокомментировали в инстанции.
По данным следствия, 2 сентября 2025 года подозреваемые остановили автомобиль за нарушение ПДД. Вместо составления административного протокола правоохранители потребовали у водителя 30 тысяч рублей.
Водитель сказал, что у него нет нужной суммы при себе и ушел к банкомату. Мужчина снял деньги, передал сотрудникам, а потом обратился с заявлением в ГУ МВД России по Ростовской области. После этого полицейских задержали.
