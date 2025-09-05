На Кубани осенью 2026 года завершат ремонт дороги Выселки — Кирпильская

Участок дороги станица Выселки — станица Кирпильская в Выселковском районе Краснодарского края планируют отремонтировать к октябрю 2026 года. Работы выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты обновляют отрезок протяженностью 6,7 км. Они уже устранили глубокие ямы и неровности, ухудшающие состояние дороги и увеличивающие риски аварийных ситуаций. Теперь приступили к следующему этапу работ: укладке выравнивающего слоя. Параллельно они устанавливают временные знаки и ограждения, обеспечивающие безопасность участников дорожного движения и рабочих бригад. Ремонт выполняют в соответствии с графиком.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.