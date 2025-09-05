Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за сильного шума на 20 суток закрыли концертную площадку в уфимском «Арт-КВАДРАТе»

В Уфе из-за сильного шума закрыли концертную площадку в «Арт-КВАДРАТе».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе судебные приставы приостановили деятельность концертной площадки «BOX-PARK» на территории «Арт-КВАДРАТа» на 20 суток. Решение, как сообщает пресс-служба ФССП Башкирии, было принято после проведения инспекторской проверки, в ходе которой сотрудники ведомства выявили систематическое превышение допустимого уровня шума в ночное время.

Проведенная экспертиза подтвердила, что шум от концертной деятельности создавал угрозу жизни и здоровью граждан, нарушая санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений.

Ленинский районный суд Уфы признал ООО «МОЛЛ» виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Согласно судебному постановлению, все музыкальные мероприятия на площадке с сегодняшнего дня запрещены.

— Лица, нарушившие законные ограничения, будут привлечены к административной или уголовной ответственности. Исполнительное производство находится на контроле Главного управления ФССП России по Республике Башкортостан, — заявили приставы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.