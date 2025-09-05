В Новосибирске обсудили пути решения проблем миграции

Роман Сивак сообщил о росте числа преступлений с участием мигрантов в Новосибирской области — на 23,4% за первое полугодие 2025 года, при этом 70% из них классифицируются как тяжкие или особо тяжкие. Он предложил ввести запрет на продажу оружия лицам с гражданством РФ менее пяти лет и создать реестр нежелательных в России иностранных граждан.