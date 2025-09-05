В Новосибирске обсудили пути решения проблем миграции

Депутаты, бывшие чиновники и представители родительских сообществ обсудили вопросы контроля миграции и защиты прав российских граждан в регионе.
В Новосибирске прошла региональная пресс-конференция, посвящённая проблемам миграции. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Александр Аксёненко, экс-прокурор города и координатор Центра защиты прав граждан Роман Сивак, а также председатель «Союза отцов и семей НСО» Сергей Майоров.
Александр Аксёненко отметил, что сегодня нет точных данных о количестве мигрантов на территории России и их деятельности. Он предложил ограничить миграцию трудовыми контрактами: мигрант приезжает, работает на конкретном предприятии, получает зарплату и возвращается домой. Парламентарий также рассказал о разработанном партией Телеграм-боте для фиксации нарушений миграционного законодательства.
Роман Сивак сообщил о росте числа преступлений с участием мигрантов в Новосибирской области — на 23,4% за первое полугодие 2025 года, при этом 70% из них классифицируются как тяжкие или особо тяжкие. Он предложил ввести запрет на продажу оружия лицам с гражданством РФ менее пяти лет и создать реестр нежелательных в России иностранных граждан.
Сергей Майоров подчеркнул необходимость защиты прав российских детей и приоритета поддержки российских семей. Он обратил внимание на расходы региона на медицинскую помощь мигрантам без полисов ОМС и отметил, что эти средства могли бы пойти на улучшение условий для многодетных семей.
В ходе конференции также обсуждались предложения о диверсификации миграционных потоков через страны Юго-Восточной Азии и Северной Кореи, обязательной фиксации биометрии приезжих и других мерах контроля.
Органы власти заявили, что все решения будут приниматься в рамках действующего законодательства.