По линии развития: что ждать от новосибирского метро и нового поезда «Ермак»

5 сентября — официальное открытие станции метро «Спортивная». Аккурат накануне первого матча «Сибири» в новом сезоне КХЛ. А вскоре на станцию начнёт прибывать и новый поезд «Ермак» — один из трёх именных составов, что есть в России.
Четырнадцатую станцию метро (и первую, которую оборудовали раздвижными платформенными дверями) Росреестр назвал «ключевым транспортным узлом». С этим узлом связаны перспективы развития городского метрополитена.
Пассажиропоток в Новосибирске третий в стране (после Москвы и Санкт-Петербурга), в прошлом году установлен новый рекорд — свыше 86 млн человек. Но если перевозки за последние годы росли, то сама подземка — нет. Хотя даже не смотря на это обстоятельство, архитектор Игорь Поповский уверен, новосибирское метро — одно из самых эффективных в стране: «Оно, держит достаточно мощный пассажиропоток. Для города это важно с точки зрения быстрого передвижения».
Впрочем, реновация подземных возможностей — это не только «узлы», но и поезда, которые отвечают запросам времени. Потому недавно с завода «Метровагонмаш» в Новосибирск прибыл «Ермак». Видео бережной распаковки показала пресс-служба метрополитена. Выложил кадры в своём Телеграм-канале и мэр Максим Кудрявцев, сопроводив комментарием: «Состав из пяти вагонов доставлен в метродепо. Он произведён специально для нашего метрополитена: разработан внешний вид вагонов и цветографическая схема оформления интерьеров салона. Это одна из новейших разработок компании “ТМХ Инжиниринг”. После наладки и обкатки поезд выйдет на линию. Ещё четыре новых состава доставят в город до конца 2025 года».
Название выбирали из 46 вариантов. Победил «Ермак», ставший третьим именным составом в России после «Москвы-2024» и «Балтийца» (оба — разработка Трансмашхолдинга). Собственно, на базе «Балтийца» (в северной столице уже курсирует 34 таких поезда), но с учётом нужд Новосибирска, «Ермак» и создавался. Потому и машинисты проходили обучение в питерском электродепо «Автово».
В модели использованы передовые технологии и отечественные комплектующие. Компрессор, блок тормоза, пассажирские двери, гасители колебаний, редукторы, датчики скорости, тяговые электродвигатели — всё это имеет отечественное происхождение и производится в России. Салон «Ермака» оборудовали современной системой вентиляции и очистки воздуха, ЖК-мониторами, USB-разъёмами, защитными экранами, антискользящим покрытием. Сиденья пассажиров — из износостойкого винила (есть и места для тех, чья подвижность ограниченна). У машиниста — эргономичное кресло и кабина, оснащённая усовершенствованным пультом управления, антивандальным лобовым стеклом и камерами заднего вида.
На линии состав выйдет в октябре-ноябре. А что касается продления линий, то тут пунктиры обозначили в «Минскметропроекте» — компании, которая работает с городским метро. В первую очередь необходимо построить две новые станции на Дзержинской ветке и две — на Ленинской в направлении микрорайона. Цель — привести строительство в соответствии с генпланом. А это ввод примерно трёх станций каждые 2 года. То есть темп хотят взять выше, чем был в лучшие годы (за 12 лет советского периода возводили одну станцию примерно за год). Если возьмут — в городе появятся новые точки роста. «Потому что все станции почти моментально обрастают всевозможной инфраструктурой», — напоминает Поповский.
На ещё один аспект обращает внимание гендиректор компании «ЛабГрад» Александр Баранов: сейчас уровень автомобилизации в Новосибирске — 358 машин на тысячу жителей. Это много. Модернизация метро, чтобы снизить нагрузку на городские трассы. «Есть положительный опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где количество автомобилей удалось снизить до 300 единиц», — отмечает он.
Урбанисты при этом отмечают: возможность людей (или её отсутствие) тратить меньше времени на дорогу напрямую влияет на производительность их труда. «Когда мы стоим в пробках, мы приезжаем на работу раздражёнными, всегда находимся в стрессе, потому что путь от дома до работы некомфортен», — поясняет архитектор Никита Васильченко.
С какой стороны ни смотри, общественный транспорт — важнейшая инфраструктурная основа. И если с этой основой проблемы, то проблемы и с социально-экономическим развитием любого города. Потому президент и делал неоднократно акцент на том, что обновление транспортной системы — задача федерального масштаба.
Отечественное машиностроение, судя по скорости, с которой произошло импортозамещение, в состоянии закрыть свою часть вопросов. Теперь главное, чтобы ввод новых путей произошел согласно плану.