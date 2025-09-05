По линии развития: что ждать от новосибирского метро и нового поезда «Ермак»

На линии состав выйдет в октябре-ноябре. А что касается продления линий, то тут пунктиры обозначили в «Минскметропроекте» — компании, которая работает с городским метро. В первую очередь необходимо построить две новые станции на Дзержинской ветке и две — на Ленинской в направлении микрорайона. Цель — привести строительство в соответствии с генпланом. А это ввод примерно трёх станций каждые 2 года. То есть темп хотят взять выше, чем был в лучшие годы (за 12 лет советского периода возводили одну станцию примерно за год). Если возьмут — в городе появятся новые точки роста. «Потому что все станции почти моментально обрастают всевозможной инфраструктурой», — напоминает Поповский.