Власти Казани объяснили перебои с интернетом мерами безопасности

С 2 сентября ограничения связаны с противодействием угрозам применения беспилотных воздушных судов.

Источник: Аргументы и факты

Исполком Казани совместно с Министерством цифрового развития Татарстана официально прокомментировали перебои в работе мобильной связи и интернета в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах. С 2 сентября ограничения связаны с противодействием угрозам применения беспилотных воздушных судов.

«В 2025 году на территории Республики Татарстан была зафиксирована первая угроза со стороны вероятного противника с применением БВС, имеющего возможность управления через мобильный интернет», — сообщили в мэрии. В периоды действия режима «Беспилотная опасность» операторам связи предписано ограничивать передачу данных на базовых станциях.

Горожанам рекомендовано использовать сети Wi-Fi для стабильного соединения. Аналогичные меры безопасности применяются во всех регионах России, где существует угроза применения беспилотников. Напомним, что в конце августа в Татарстане также запретили публикацию любой информации об атаках дронов и работе ПВО.

Напомним, в Татарстане интернет при угрозе БПЛА замедляют, но не отключают.

