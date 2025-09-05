Лукашенко предупредил, кто вместо совещания у президента попадет в тюрьму

В свою очередь председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов привел пример, когда пострадали белорусы, вложившие свои средства в токены. Фирма, организованная гражданами Казахстана, осуществила 16 выпусков токенов, но заплатили гражданам лишь за четыре. Все остальное было выведено за рубеж. От этих действий пострадали около 1,6 тысячи белорусов. По этому факту заведено уголовное дело.