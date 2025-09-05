Лукашенко предупредил, кто вместо совещания у президента попадет в тюрьму

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков заявил о недопустимости махинаций с криптовалютами, сообщает БелТА.
За эту сферу в Беларуси отвечает руководство криптобиржи, созданной в Парке высоких технологий.
«Не смотрят — в тюрьму. Не на совещание к президенту, а в тюрьму. Тогда будет все хорошо», — подчеркнул президент.
Александр Лукашенко сказал, что его завалили документами.
«Одни против, другие — за, и так далее. Страшно читать эти документы: “Если сегодня не примем решение, завтра обвалимся. Ни картошки, ни зерна, ничего не будет”. Мне так пишут», — подчеркнул президент.
В свою очередь председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов привел пример, когда пострадали белорусы, вложившие свои средства в токены. Фирма, организованная гражданами Казахстана, осуществила 16 выпусков токенов, но заплатили гражданам лишь за четыре. Все остальное было выведено за рубеж. От этих действий пострадали около 1,6 тысячи белорусов. По этому факту заведено уголовное дело.
