В Иркутске состоялось открытие Аллеи инженеров и бюста Александру Ежевскому

В Иркутске открыли Аллею инженеров и бюст Александру Ежевскому на территории ИРНИТУ. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, с торжественной речью выступили дочь и внучка Александра Ежевского — Маргарита Александровна и Мария Михайловна.
— Александр Ежевский родился в Тулуне прошел путь от токаря Иркутского машиностроительного завода до министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Он прожил 101 год, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Аллея инженеров представляет собой зону для прогулки длиной более ста метров. Там можно увидеть бронзовые скульптуры. Мэр Иркутска Руслан Болтов рассказал, что в России не было подобных проектов.
