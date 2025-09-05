Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске состоялось открытие Аллеи инженеров и бюста Александру Ежевскому

Аллея представляет собой зону для прогулки длиной более ста метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске открыли Аллею инженеров и бюст Александру Ежевскому на территории ИРНИТУ. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, с торжественной речью выступили дочь и внучка Александра Ежевского — Маргарита Александровна и Мария Михайловна.

— Александр Ежевский родился в Тулуне прошел путь от токаря Иркутского машиностроительного завода до министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Он прожил 101 год, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Аллея инженеров представляет собой зону для прогулки длиной более ста метров. Там можно увидеть бронзовые скульптуры. Мэр Иркутска Руслан Болтов рассказал, что в России не было подобных проектов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что памятник первому Восточно-Сибирскому транспортному прокурору открыли в Иркутске.