В Серпухове открыли школу № 6

Школу № 6 на Водонапорной улице в городе Серпухове открыли после капитального ремонта. Работы провели в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Учреждение входит в образовательный комплекс имени Владимира Храброго. Работы там начались в январе этого года. В школе утеплили фасад и кровлю, обновили помещения и санузлы. В здании также заменили сантехнику, двери, окна и коммуникации. Кроме того, в кабинетах установили новое современное оборудование, а для безопасности учащихся улучшили систему видеонаблюдения.
«Особым нововведением в школе стал пандус, спроектированный с учетом нормативов. Он обеспечит беспрепятственный доступ в здание для людей с ограниченными возможностями и будет способствовать созданию по-настоящему инклюзивного образовательного пространства», — добавили в минстрое Подмосковья.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.