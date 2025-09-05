В Серпухове открыли школу № 6

Учреждение входит в образовательный комплекс имени Владимира Храброго. Работы там начались в январе этого года. В школе утеплили фасад и кровлю, обновили помещения и санузлы. В здании также заменили сантехнику, двери, окна и коммуникации. Кроме того, в кабинетах установили новое современное оборудование, а для безопасности учащихся улучшили систему видеонаблюдения.