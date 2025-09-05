Ричмонд
Аэропорт Кишинева превратился в ужасную ночлежку: Транзитные пассажиры — в невыносимых условиях, чтобы равнодушно смотреть на их мучения, надо быть толстокожим человеком

Неужели так трудно сделать две вещи — грамотно состыковать для граждан Украины вылеты и прибытия самолётов, а также предусмотреть хоть какую-нибудь инфраструктуру для украинских гостей.

Источник: Комсомольская правда

Пользователь Фейсбук Артур Кроитор пишет, как недавно был в столичном аэропорту и вот, что увидел:

"Неужели так трудно сделать две вещи — грамотно состыковать для граждан Украины вылеты и прибытия самолётов, а также предусмотреть хоть какую-нибудь инфраструктуру для украинских гостей?

Люди устраиваются как могут. Фото: Артур Кроитор.

Если первое — вопрос согласования, то второе — вопрос желания и нормальной организации. Почему нельзя уплотнить, скажем, парковочную автостоянку и не предложить людям камеру хранения их багажа по разумным ценам? А заодно и построить там пусть временные, но хоть какие-то палатки и установить там кровати для тех, кто прибывает или убывает в ночь или рано утром? Естественно, с разделением по полу, со всеми нормативами и услугами гостиничного бизнеса?

Какое неуважение к пассажирам! Фото: Артур Кроитор.

Вот так вот равнодушно смотреть как люди мучаются — это надо быть толстокожим, а не нормальным человеком с эмпатией к своим ближним. Или «желтым» все равно?".

