Аэропорт Кишинева превратился в ужасную ночлежку: Транзитные пассажиры — в невыносимых условиях, чтобы равнодушно смотреть на их мучения, надо быть толстокожим человеком

Если первое — вопрос согласования, то второе — вопрос желания и нормальной организации. Почему нельзя уплотнить, скажем, парковочную автостоянку и не предложить людям камеру хранения их багажа по разумным ценам? А заодно и построить там пусть временные, но хоть какие-то палатки и установить там кровати для тех, кто прибывает или убывает в ночь или рано утром? Естественно, с разделением по полу, со всеми нормативами и услугами гостиничного бизнеса?