В Татарстане стартовал осенний лесокультурный сезон

«Наряду с этим будет выполнена инвентаризация лесных культур и стандартного посадочного материала в базисных лесных питомниках. По ее итогам будет установлено количество имеющегося посадочного материала для лесовосстановления в 2026 году. Традиционно осенний лесокультурный сезон — ключевой период, ведь это время завершения лесокультурных работ и начала подготовки к следующему году», — рассказала начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан Алсу Мустафина.