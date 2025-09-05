В Татарстане стартовал осенний лесокультурный сезон

Осенний лесокультурный сезон 2025 года начался в Татарстане, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Проведение работ соответствует целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
В республике планируют дополнить лесные культуры на площади 1,4 тыс. га и подготовить участки для растений будущего года — на 1,2 тыс. га. Также специалистам лесной отрасли предстоит заготовить более 10 тонн семян основных лесообразующих пород. Сейчас в регионе заканчивают работы по восстановлению леса и уходу за ним.
«Наряду с этим будет выполнена инвентаризация лесных культур и стандартного посадочного материала в базисных лесных питомниках. По ее итогам будет установлено количество имеющегося посадочного материала для лесовосстановления в 2026 году. Традиционно осенний лесокультурный сезон — ключевой период, ведь это время завершения лесокультурных работ и начала подготовки к следующему году», — рассказала начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан Алсу Мустафина.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.