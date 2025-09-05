Ричмонд
Иркутский национальный исследовательский технический университет отметил 95 лет

За весь период из университета выпускались 250 тысяч квалифицированных специалистов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский национальный исследовательский технический университет отметил 95-летие. За весь период работы из политеха выпустили 250 тысяч квалифицированных специалистов. Как рассказали КП-Иркутск в региональном правительстве, преподавателям вуза вручили награды.

— Университет является кузницей успешных кадров, генератором идей и центром притяжения молодежи. Выпускники успешно трудятся в самых разных отраслях, внося значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы, — подчеркнул заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

В ИРНИТУ учатся около 18 тысяч студентов, в том числе 1,5 тысячи иностранцев. Празднование юбилея было отмечено несколькими знаковыми событиями.