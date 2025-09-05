Жители Дона и Кубани получили 2,15 млрд рублей господдержки по ПДС

В конце августа завершился расчет государственного софинансирования участникам программы долгосрочных сбережений за взносы 2024 года. Лидирующими регионами по числу вкладчиков стали Москва и Подмосковье (более 202 тысяч человек), Краснодарский край (около 71 тысячи), Нижегородская область (почти 70 тысяч), Пермский край (64,5 тысячи), Татарстан (60,8 тысячи) и Башкортостан (52,5 тысячи). Жители Ростовской области также оказались среди лидеров по открытию счетов. Общая сумма госпомощи составила 32 млрд рублей, охватив 1,8 млн россиян. Такие данные предоставили аналитики СберНПФ.
Более 71 тысячи кубанцев получили начисления в размере 1,4 млрд рублей, средний размер пособия составил около 19 тысяч рублей. Почти половина жителей края получила максимум софинансирования — 36 тысяч рублей.
На Дону госпомощь предоставлена 47,2 тысячам граждан на сумму около 750 млн рублей. Среднее пособие составило 16 тысяч рублей, причем почти треть дончан (свыше 15 тысяч человек) получила выплату максимального размера — 36 тысяч рублей.
— Суммарно в конце августа более 118 тысяч жителей Кубани и Дона получили господдержку по программе долгосрочных сбережений на 2,15 млрд рублей. Отмечу, что все больше жителей юга России переводят свои пенсионные накопления в ПДС и все чаще пополняют уже действующие договоры. Последние 3 месяца видим растущий тренд на вход в программу всё более молодых южных участников, а также супругов или сразу нескольких поколений одной семьи, где младшим может быть до 20 лет, а старшим от 40 лет и более, — пояснила заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.
Напомним, что поддержка по ПДС предполагает ежегодные поступления от государства на индивидуальные счета. В первые 10 лет при минимальной ежегодной сумме взносов они составят от 2 тысяч рублей. Размер софинансирования зависит от добровольного взноса и официального среднемесячного дохода участника.