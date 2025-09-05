Жители Дона и Кубани получили 2,15 млрд рублей господдержки по ПДС

— Суммарно в конце августа более 118 тысяч жителей Кубани и Дона получили господдержку по программе долгосрочных сбережений на 2,15 млрд рублей. Отмечу, что все больше жителей юга России переводят свои пенсионные накопления в ПДС и все чаще пополняют уже действующие договоры. Последние 3 месяца видим растущий тренд на вход в программу всё более молодых южных участников, а также супругов или сразу нескольких поколений одной семьи, где младшим может быть до 20 лет, а старшим от 40 лет и более, — пояснила заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.