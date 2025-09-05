Еще 136,7 млн рублей направят на расселение аварийных домов в Ростовской области

В мае 2025 года донские власти сообщили, что шесть городов и районов региона дополнительно получат из областного бюджета более 86 млн рублей на расселение из аварийного жилья. Эти средства собирались направить на переселение 33 семей в Миллеровском, Сальском, Цимлянском районах, а также городе Гуково, Новошахтинске и Таганроге.