Еще 136,7 млн рублей направят на расселение аварийных домов в Ростовской области

В Ростовской области на расселение аварийных домов дополнительно направят 136,7 млн рублей. Об этом говорится в распоряжении на сайте донского правительства.
Увеличить бюджетные ассигнования планируют за счет средств «Фонда развития территорий». Судя по документу, еще 134,7 млн рублей получат Шахты, также немногим более 2 млн рублей должны направить в город Гуково.
Общий объем финансирования, планируемый со стороны «Фонда развития территорий», составляет 291,1 млн рублей. Указанную сумму распределят между пятью территориями: городом Гуково (4 млн рублей), Новошахтинском (5,5 млн рублей), Белокалитвинским районом (12,1 млн рублей), Ростовом-на-Дону (23,9 млн рублей) и Шахтами (245,4 млн рублей).
В мае 2025 года донские власти сообщили, что шесть городов и районов региона дополнительно получат из областного бюджета более 86 млн рублей на расселение из аварийного жилья. Эти средства собирались направить на переселение 33 семей в Миллеровском, Сальском, Цимлянском районах, а также городе Гуково, Новошахтинске и Таганроге.
По линии «Фонда развития территорий» тогда планировались дополнительные поступления в размере около 100 млн рублей на переселение 32 семей.
Подпишись на нас в Telegram.